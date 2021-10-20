Новосибирск, 20 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области к оказанию помощи пациентам с коронавирусом готовят ещё две больницы. Предполагается, что они начнут работать уже не следующей неделе. Об этом сегодня, 20 октября, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Госпиталь

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«Госпиталь ветеранов войн № 2 и Обская центральная клиническая больница будут принимать больных с коронавирусной инфекцией», — цитирует редакция «НГС Новости» Аксенову.

Напомним, что ранее Новосибирский центр медицины катастроф получил многофункциональный мобильный медицинский комплекс, рассчитанный на 60 мест.

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