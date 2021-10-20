Баку, 20 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 19 октября выявили 2102 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 189 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

За время пандемии в республике выявили 505 554 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 479 675 человек, в том числе 863 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 19 086 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6793 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1245 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 7153 тестов. Выздоровевшими медики признали 409 человек. Скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19.