Вильнюс, 20 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Во время своего визита в Вильнюс президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает необходимым введение очередного пакета санкций против Белоруссии. По его мнению, это будет «ответом на решение режима Лукашенко устроить миграционный кризис в ЕС». Об этом сообщает Polskie Radio.

Fakt.pl Анджей Дуда

«Миграционный кризис на границе — это организованный прецедент, это своего рода гибридная агрессия, которую режим Лукашенко осуществляет на территории Польши, Литвы и Латвии. В связи с этой агрессией мы рассчитываем на солидарность, надеемся, что Евросоюз примет новый пакет санкций против режима Лукашенко. Этот вопрос нужно обязательно поднять в Брюсселе», — заявил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.