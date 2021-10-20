Симферополь, 20 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 612 новых случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд суточной заражаемости в регионе. Об этом 20 октября журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего у нас выявлено около 90 тыс. человек, за прошедшие сутки 612. Мы преодолели психологическую отметку в 600 выявляемых случаев за сутки», — прокомментировал Лясковский.

Он добавил, что прирост новых заразившихся ежедневно увеличивается на 35%, говорить о стабилизации ситуации нельзя. В регионе разворачивают новые койки для лечения пациентов с коронавирусом — на данный момент развернуто 4630 новых коек при общем коечном фонде в 14 тыс. (по всем профилям). Пациентами заняты около 4,3 тыс. коек, ежедневно в стационары поступают 200−250 пациентов, около 300 выписываются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, в Крыму и Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий лиц. Кроме того, в Крыму в связи с эпидемиологической ситуацией отменили массовые мероприятия, в том числе Ялтинский экономический форум, запланированный на начало ноября.