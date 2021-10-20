Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Более 100 тыс. тонн песка и соли заготовлено для зимней обработки федеральных дорог Ленинградской области и Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс.

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Зимняя дорожная техника

В расчистке снега, обработке проезжей части и других работах в зимние месяцы будет задействовано 404 единицы спецтехники. Общая масса заготовленных противогололедных материалов (ПГМ) в этом году превышает 100 тыс. тонн.

«Больше всего при зимней обработке федеральных трасс расходуется песко-соляной смеси — ее заготовлено 47,7 тыс. тонн, — отметили в пресс-службе. — Запасы соли с антислеживателем составляют 46,2 тыс. тонн, песка — 10,3 тыс. тонн. На обработку мостов и путепроводов на А-118 (КАД) будет израсходовано 0,865 тыс. тонн антигололедного реагента ацетатной группы «Нордвей».

Все противогололедные материалы распределены на 30 производственных базах в разных районах Ленобласти и вблизи КАД. К работе на федеральных дорогах в Ленобласти готово 342 единицы спецтехники, на КАД Петербурга — 62 единицы.

«Все машины оснащены бортовыми навигационно-связными терминалами системы ГЛОНАСС/GSM. Это позволяет непрерывно контролировать выполнение работ и передвижение всей техники», — подчеркнули в Упрдоре.

На дорогах в Ленобласти и на КАД установлено 107 метеостанций и 303 видеокамеры. Они помогают дорожным службам своевременно реагировать на изменения погодных условий в любое время суток и принимать необходимые меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней в Петербурге и Ленобласти ожидаются неблагоприятные погодные условия. Так в среду, 20 октября, и ночью 21 октября на территории Ленинградской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, на востоке с мокрым снегом. Во второй половине дня и в начале ночи на востоке местами возможно налипание мокрого снега.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня температура воздуха по области составит +1…+6 градусов Цельсия, на западе до +8 градусов. Ветер будет дуть южный, юго-восточный 8−13 м/с, местами возможны порывы 15−20 м/с. Аналогичная погода ожидается в четверг, 21 октября.