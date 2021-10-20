Москва, 20 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Совете Федерации 19−20 октября проходят Дни Камчатского края, в рамках которых была открыта выставка проектов туристического и инвестиционного потенциала региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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На экспозиции размещены 3D-картины, видеоролики о природе, туризме и инвестиционных возможностях Камчатки. После Совфеда выставку разместят в Камчатском выставочном туристическом центре, а в дальнейшем она может отправиться по населённым пунктам края.

Помимо этого на расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации обсудили вопросы региональной повестки. Делегацию региона возглавляют губернатор Камчатки Владимир Солодов и председатель краевого Законодательного собрания Ирина Унтилова.

«Это ключевое для Камчатки мероприятие, поскольку Совет Федерации является палатой регионов в федеральном парламенте, и именно он призван отстаивать интересы жителей, в том числе проживающих на таких особых территориях, как Камчатский край. Дни Камчатского края — это то время, когда всё внимание Совета Федерации, включая его председателя Валентину Ивановну Матвиенко, будет сосредоточено на потребностях края», — прокомментировал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральном уровне принято решение об изменении коэффициента ценовой дифференциации в сфере здравоохранения для нескольких регионов Дальнего Востока, в том числе для Камчатки. С такой инициативой на Восточном экономическом форуме выступал губернатор края Владимир Солодов.