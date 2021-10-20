В ВС Южной Кореи выявили ещё восемь случаев заражения коронавирусом
Сеул, 20 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у восьми человек, несущих службу в сухопутных и военно-воздушных войсках.
Пять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 295.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1981.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1571 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 346 088.
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