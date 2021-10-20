Хабаровск, 20 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В отдалённых населённых пунктах Хабаровского края прошедший в минувшие выходные, 16−17 октября, снежный циклон с ураганным ветром повалил десятки деревянных опор линий электропередач — сотни жителей остались без света, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Primorsky.ru Последствия циклона в Приморском крае

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В посёлках Лазарев, Нигирь, Виданово Николаевского района обрушились 72 столба. Через три дня в Виданово электроснабжение удалось восстановить. В Лазареве свет вернули в 36 многоквартирных дома и в социальные объекты, ожидают подачу электричества жители 40 частных домов, в Нижнем Пронге — десяти домов.

«Столбы, многие из которых были установлены ещё несколько десятилетий назад, рушатся, также провода обрывают падающие утяжелённые мокрым снегом деревья. Сейчас всё, что мы можем, это объявить в населённых пунктах ЧС, найти подрядчиков, которые проведут неотложный ремонт опор и восстановят подачу света», — рассказал замглавы администрации Николаевского района по вопросам ЖКХ Николай Зорин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине сильный ветер 17 октября сорвал кровли с девяти зданий. Было нарушено энергоснабжение в Охинском и Александровск-Сахалинском районе.