Сеул, 20 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Запуск первой ракеты-носителя «Нури» полностью разработки и производства Южной Кореи должен состояться 21 октября с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщил Институт аэрокосмических исследований страны, передаёт BBC.

Avivas.ru Запуск ракеты

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Предварительно старт будет дан в 16:00 (по местному времени).

Отмечается, что с запуском своей собственной ракеты Южная Корея становится в один ряд с такими странами как Соединённые Штаты, Россия, Китай, Япония и Индия.

Добавим, что утром 20 октября 200-тонная трехступенчатая ракета была доставлена ко второму стартовому комплексу и установлена на стартовый стол. Транспортировка их ангара до места запуска заняла один час и десять минут. За это время «Нури» преодолела расстояние 1,8 км, сообщает телеканал YTN. До конца дня планируется завершить подключение питания и заправку топливом.

В процессе подготовки будет проведена тщательная работа по проверке ракеты на предмет утечки газа и закупорки соединительных деталей.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея разрабатывает ракету-носитель KSLV-II (также известную как Nuri) с 2010 года. Общие затраты на реализацию проекта составили около $1,8 млрд.

KSLV-II является преемником первой южнокорейской ракеты KSLV или Nuri-1. Проектирование и строительство первой ракеты осуществлялось совместно с российским предприятием ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. При разработке ракеты KSLV-II южнокорейские специалисты используют только собственные технологии.

Запуск южнокорейской ракеты-носителя KSLV-II запланирован на октябрь 2021 года. Как заявила глава Корейского института аэрокосмических разработок (KARI) Ли Санг Рёль, подготовка 200-тонной трёхступенчатой ракеты-носителя ведётся в соответствии с графиком. Старт будет проводиться с макетом полезной нагрузки.