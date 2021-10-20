Тбилиси, 20 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Зимой в Грузии, скорее всего, снова придется разворачивать полевые госпитали для пациентов с COVID-19, так как место в обычных больницах не будет хватать. Об это сказал эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, врач Бидзина Кулумбегов в эфире телеканала «Пирвели».

Mos.ru Койки

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"Мне, как врачу, очень тяжело слышать о пяти тысячах инфицированных ежедневно, то есть за 14 дней могут заразиться до 60 тысяч человек. Это очень серьёзная цифра, и 1% от неё может умереть, это 600 человек», — сказал врач.

По мнению Кулумбегова, исправить ситуацию могла бы вакцинация. Он считает, что власти страны для стимулирования прививочной кампании должны применить методы косвенного принуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 19 октября, выявили за время пандемии 670 552 случая заражения коронавирусом, в том числе 5739 — за последние сутки. Умерли за всё время 9546 пациентов с диагнозом COVID-19, их которых в течение последних суток — 36.