Сеул, 20 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Starsamachar.com Совместные учения ВС Южной Кореи и США. Foal Eagle

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По их словам, с 9 по 16 октября коронавирус был выявлен у 32 человек, среди которых американские военнослужащие и члены их семей.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1557.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1571 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 346 088.

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