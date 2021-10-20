Нью-Йорк, США, 20 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Письмо 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой, которая ранее оказалась внесена в базу сайта «Миротворец» как якобы представляющее угрозу национальной безопасности Украины лицо, получил офис генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша. Об этом 20 октября сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

ООН

«Да, мы получили письмо», — приводит его слова РИА Новости.

При этом накануне стало известно, что Савенкова написала письмо генсеку ООН, в котором попросила его повлиять на украинские власти, чтобы они удалили данные несовершеннолетних с сайта «Миротворец» и заблокировали этот ресурс.

Отметим, до того стало известно, что девочка из Луганска попала в список представляющих угрозу национальной безопасности Украины на сайте «Миротворец» после своего видеообращения к членам Совета безопасности ООН, в котором она призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.