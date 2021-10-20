Магас, 20 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Ингушетия и Ставропольский край вошли в число четырех регионов России, где до сих пор не ввели обязательную вакцинацию. Остальными двумя субъектами являются Калмыкия и Ненецкий автономный округ, пишет ТАСС.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

При этом если в Ингушетии число привытых от коронавируса такое же, как в среднем по России — 45%, то на Ставрополье этот показатель составляет на 15 октября, по данным федерального оперативного штаба, 32%.

Пока о намерении ввести обязательную вакцинацию власти обоих северокавказских регионов не сообщают. При этом число новых случаев заражения на Ставрополье с каждым днем растет. Накануне, 19 октября, в крае был подтвержден коронавирус у 381 человека, скончались 35 пациентов. В Ингушетии прирост заразившихся за сутки составил 68 человек, умерли за сутки двое жителей субъекта.