Сухум, 20 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. 226 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 19 октября в ходе 836 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 299 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 75 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 30 198 носителей SARS-CoV-2. Из них 25 117 победили инфекцию. За это время 434 пациента с диагнозом COVID-19 скончались. За последние сутки таких случаев не было.

Днём ранее в республике выявили 151 носителя SARS-CoV-2 в результате 572 исследований. Было выявлено три случая смерти пациентов с COVID-19.