Москва, 20 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 приводит только к тому, что новый коронавирус пытается избежать пагубного на него воздействия вакцин и усиливает силу своего вредоносного воздействия на организм, а не ослабляет ее, как это должно быть в нормальной ситуации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на платформе YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Куда со временем сдвигается основная модификация вируса? Обычно вирус испытывает одно селекционное давление, состоящее в необходимости поселиться в наибольшем количестве людей, которые для этого не должны быть прикованы к койкам. Они должны общаться, работать, ни создавать особых проблем и переносить его. Вирусу не нужен человек, лежащий на ИВЛ», — сообщил Кургинян.

В связи с этим, вирусу в обычных условиях необходимо ослабление его воздействия для того, чтобы распространяться шире. А те штаммы, что не распространяются как можно шире, естественным образом выходят из игры. Не может все это происходить иначе, в противном случае не может быть селекционного давления.

«Но если на вирус начать давить не только вот так естественно селекционно, но и через массовые вакцинации, то он начинает испытывать другое селекционное давление. Ему нужно не слабеть, для того чтобы шире распространяться, а уходить от той опасности, что несут вакцины, которые тоже уже становятся селекционной. И он начинает уходить, наращивая мутацию. А если это РНК-вирус, то он наращивает ее с особой силой, и тут можно запросто нарваться на анителозависимое усиление инфекции, а также на многое другое», — добавил эксперт.

По его словам, все это только приводит к тому, что вирус «взбешивается», наращивая силу своего воздействия на организм человека и порождая все новые и новые тяжелые формы течения болезни.