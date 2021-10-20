Вакцинация от COVID не дает вирусу ослабнуть — Кургинян. Как он мутирует?
Москва, 20 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 приводит только к тому, что новый коронавирус пытается избежать пагубного на него воздействия вакцин и усиливает силу своего вредоносного воздействия на организм, а не ослабляет ее, как это должно быть в нормальной ситуации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на платформе YouTube.
В связи с этим, вирусу в обычных условиях необходимо ослабление его воздействия для того, чтобы распространяться шире. А те штаммы, что не распространяются как можно шире, естественным образом выходят из игры. Не может все это происходить иначе, в противном случае не может быть селекционного давления.
По его словам, все это только приводит к тому, что вирус «взбешивается», наращивая силу своего воздействия на организм человека и порождая все новые и новые тяжелые формы течения болезни.