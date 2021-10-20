Гавана, 20 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Более 100 тысяч иностранных туристов могут посетить Кубу до конца 2021 года после снятия ряда ограничений на въезд в республику, заявил кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда 19 октября на пресс-конференции.

Елена Хованская ИА REGNUM Куба

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Он отметил, что с начала января в стране побывало 200 тысяч путешественников. Карлос также сообщил, что кубинские власти ожидают роста туристического потока из России. Министр добавил, что с середины ноября в стране появится около 4 тыс. новых гостиничных номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что с 15 ноября на Кубе будут частично отменены ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.