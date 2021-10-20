Дамаск, 20 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Ещё одно взрывное устройство было обезврежено сапёрами сирийской армии в центре Дамаска. Об этом 20 октября сообщает агентство SANA.

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Взрывное устройство было установлено на месте подрыва автобуса с военнослужащими Сирии.

Два взрывных устройства сработали в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от национального музея Дамаска. Уточняется, что оба устройства были приведены в действие террористами в момент проезда автобуса с военнослужащими Сирии. В результате взрыва погибли 14 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве двух взрывных устройств в центре Дамаска.