Канберра, 20 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Столкновение пассажирского электропоезда с автомобилем, нарочно оставленным для этого на железнодорожных путях, спровоцировал в Австралии неизвестный мужчина. Об этом 20 октября сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс

Eric Fischer Железнодорожная авария

Уточняется, что на железнодорожном переезде в Кембла-Грейндж, который расположен на расстоянии 100 км в южном направлении от Сиднея, произошел сход локомотива и четырех вагонов, в результате чего пострадали три человека.

Также указывается, что инцидент произошел примерно в 04:00 (20:00 19 октября мск) и из опрокинувшегося вагон было эвакуировано 12 человек, из которых три человека, включая машиниста, получили ранения и были госпитализированы. При этом отмечается, что никто не получил серьезных повреждений.

Кроме того, добавляется, что позднее стало известно, что поезд сошел с рельсов из-за столкновения с оставленным на путях на переезде неизвестным мужчиной автомобилем, что стало известно из записей камер наблюдения. В то же время, автомашина оказалась угнанной из расположенного около переезда города Флиндерс за несколько часов до происшествия. Полиция ведет расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что в Кургане следователи выясняют обстоятельства наезда грузового поезда на мужчину.