Гонконг, Китай, 20 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Акции российской алюминиевой компании «Русал» потеряли в цене более 1% на торгах 20 октября на Гонконгской фондовой бирже. Это произошло на фоне сообщений об обысках в домах родственников её основателя Олега Дерипаски в США, следует из данных торгов.

World Economic Forum Олег Дерипаска

Так, на открытии утренней сессии курс акций «Русала» снизился на 1,12%. Они стали стоить 8,79 гонконгского доллара или $1,13. Затем падение курса усилилось до 2,92%.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФБР США обыскали дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель Дерипаски заявила, что следственные действия не имеют отношения к уголовному расследованию, они связаны с санкциями.

Напомним, в 2018 году американский минюст ввёл против Дерипаски и подконтрольных ему компаний санкции. В начале 2019 года с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» санкции сняли, но Дерипаска потерял контроль над предприятиями.

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