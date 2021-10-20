Вашингтон, 20 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

(сс) David Евгений Кузнецов

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оформил дубль и отдал результативную передачу. Два голевых паса на счету защитника Дмитрия Орлова.

Также в составе шайбы забросили Александр Овечкин, Ник Дженсен, Энтони Манта и Ник Дауд. Для Овечкина этот гол стал 734-м за карьеру в НХЛ.

У «Колорадо» точными бросками отметились Джей Ти Комфер, Даррен Хельм и Микко Рантанен.

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