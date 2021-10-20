Кишинёв, 20 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 19 октября выявили 1715 случаев заражения коронавирусом в ходе 9407 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 319 614 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 299 214 человек, в том числе 1418 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2555 пациентов с COVID-19, из которых 235 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7309 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 38 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1370 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5874 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1219 человек, умерли 30 пациентов с COVID-19.