Лондон, 20 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Разновидность штамма коронавируса «Дельта», подвид AY.4.2 может оказаться наиболее заразным за всё время пандемии. Об этом предупредили британские учёные Джеффри Барретт (Институт Сенгера в Кембридже) и Франсуа Баллу (Университетский колледж Лондона), пишет газета Financial Times.

Лондон. Великобритания

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Издание отмечает, что подвид AY.4.2 специалисты выявили совсем недавно, когда отслеживали генетическую эволюцию «Дельты». Около 10% заражений в Великобритании приходится на этот новый вариант.

Учёные предположили, что новый подвид заразнее предшественника на 10−15% процентов. Мутация «Дельта» сейчас доминирует в мире и будет доминировать, как считают эксперты Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие месяцы.

Баллу, однако, призвал соблюдать аккуратность в высказываниях и дождаться большего объёма данных. Пока штамм AY.4.2 — один из 45 подвидов «Дельты» — распространяется столь стремительно только в Британии. Возможно, это связано со случайным демографическим фактором.

Профессор Кембриджского университета Рави Гупта считает, что заболеваемость COVID-19 в Британии растёт из-за низких темпов вакцинации подростков в возрасте 12−15 лет. Прививать их начали месяц назад.

По данным британского правительства, первую дозу вакцины от коронавируса получили 86% жителей старше 12 лет, это 49,4 млн человек. Завершили курс вакцинации 78,9% британцев старше 12 лет, это 45,4 млн человек.

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