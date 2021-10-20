Вашингтон, 20 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Агенты Федерального бюро расследований США завершили обыски в доме, предположительно принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом 20 октября сообщила официальный представитель ФБР.

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«Да, мы можем подтвердить, что сегодняшняя правоохранительная деятельность завершена», — заявила в беседе с ТАСС представитель ведомства.

Следственные действия длились десять часов. Затем сотрудники ФБС покинули двухэтажный дом в фешенебельном районе американской столицы, вынеся оттуда многочисленные коробки и чемоданчики, которые затем погрузили в служебные внедорожники. Что именно было в коробках, агенты пояснить отказались.

Также обыски были проведены и в доме родственников бизнесмена в Нью-Йорке.

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Отмечается, что бизнесмен Олег Дерипаска не является собственником недвижимости, где проводились оперативные действия. По документам она принадлежит его родственникам. Также, как заявила представитель Дерипаски, обыски связаны с санкциями, а не с уголовным расследованием. По информации телеканала ABC, власти США не предъявляли предпринимателю никаких обвинений в связи с обысками.