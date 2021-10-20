Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Пассажиров общественного транспорта Петербурга, которые приспускают защитную маску на подбородок или прикрывают ею только рот, будут штрафовать за нарушение «антиковидного» постановления городского правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

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В комитете по транспорту Петербурга телеканалу «78» пояснили, что если маска не прикрывает органов дыхания, это означает совершение правонарушения. Оно наказывается штрафом в 4 тыс. рублей, при повторном случаев придется заплатить уже 5 тыс. рублей.

Ранее в Смольном заявили, что в соответствии с постановлением правительства Санкт‑Петербурга от 18.10.2021 № 766 будет усилен контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

В Петербурге ношение защитных масок или респираторов обязательно во всех видах городского общественного транспорта, включая такси, а также на остановках, на вокзалах и в аэропорту.