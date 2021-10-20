Сеул, 20 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1571 случай заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1556 случаев заражения локальные, ещё 15 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 346 088.

Известно, что показатель менее двух тысяч человек в день фиксируют в Южной Корее на протяжении двенадцати дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на девять человек — до 2698 человек. Уровень смертности составил 0,78%.

19 октября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 3175 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 316 607.