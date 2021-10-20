Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 2355 образцов 19 октября в крае выявили 17 носителей коронавируса. 86 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Bdx Философский факультет Приштинского университета

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Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 499 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 022 пациента уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки умер один пациент.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 562. Обе дозы вакцины от COVID-19 вкололи свыше 50% взрослого населения Косово — обе дозы вакцины получили 675 582 человека.