Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 октября прокомментировал отчет Еврокомиссии о прогрессе края на пути развития и вступления в ЕС.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти отметил, что это первый отчет ЕС, который оценивает работу его правительства и правительства его предшественников. Отчет охватывает период с октября 2020 по октябрь 2021 года, партия Альбина Курти пришла к власти в марте 2021 года.

По словам Курти, сравнивая первую и вторую половину отчета, он пришел к выводу, что его правительство «Движения за самоопределение» отличается от кабмина Авдуллы Хоти«как день от ночи».

В качестве успеха своей партии Курти отметил проведение выборов президента спустя всего 37 дней после парламентских выборов 14 февраля и быстрое формирование правительства.