Куала-Лумпур, 20 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5745 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малазийской территории достигло 2 401 866. Также за минувшие сутки в стране скончались 69 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стали 28 062 человека.

В настоящее время в королевстве числится 85 916 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 676 пациентов находятся в реанимации, из них 330 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К 20 октября в Малайзии привились против COVID-19 около 77,3% населения. Отметим, что малазийские власти пригрозили поражением в правах тех граждан, которые отказались проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции.