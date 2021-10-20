Тирана, 20 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Албании 19 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3713 пациентов выявили 616 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 589 пациентов.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания, 2019

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 178 804 случая заражения коронавирусом, 169 674 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2841 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, из них 12 умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6289, из них 3076 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 148 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло и уже превысило уровень 10 человек в день.