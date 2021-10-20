Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В минздраве Косово 19 октября сообщили о вакцинации 37,9% населения края от коронавируса. Привито свыше половины граждан старше 18 лет.

Bdx Медицинский факультет Приштинского университета

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На странице министерства в социальной сети Facebook сообщается, что 53,5% граждан старше 18 лет уже получили обе дозы вакцины от коронавируса, в возрастной группе от 16 лет этот показатель составляет 51%. Хотя бы одну дозу вакцины получили 65,8% населения. Вакцинация проводится препаратами Pfizer и AstraZeneca.

Днем ранее в Косово сообщили о том, что за сутки Косово был выявлен всего один новый носитель коронавируса.