Благовещенск, 20 октября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Благовещенске на базе наркологического и психоневрологического диспансеров открыли стационары для больных COVID-19. Ещё 10 мест дополнительно созданы в городской инфекционной больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства Амурской области.

Госпиталь

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По словам главврача Амурской инфекционной больницы Елены Саяпиной, теперь на базе медучреждения функционируют 160 коек, 83 из них пока свободны. В инфекционную больницу ежедневно поступает в среднем по 9 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а 19 октября были приняты 12.

Всего в Амурской области работают восемь ковидных госпиталей, общее число мест в них — 2020.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коечный фонд стационаров для коронавирусных больных в Приамурье увеличивали 11 октября. Тогда были созданы 200 мест.