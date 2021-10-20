Тегеран, 20 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. 19 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 124 423, причем 167 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 167 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 124 423», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 13 308 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1783 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 347 483 пациента из общего числа 5 809 967 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4622 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 49 374 208 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, при этом 26 006 109 человек на данный момент получили вторую дозу вакцины против COVID-19.