Скопье, 20 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Северной Македонии 19 октября в результате исследования 3431 образца выявили 472 новых носителя коронавируса. 498 пациентов в стране выздоровели. За прошедший день в стране умерли 14 пациентов с COVID-19, была зарегистрирована смерть еще шести, умерших ранее.

Pero Kvrzica Скопье

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 197 669 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 183 972 пациента выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6978. Число активных случаев заражения составляет 6719.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.