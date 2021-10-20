Тегеран, 20 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. 19 октября Общество красного полумесяца Ирана (IRCS) доставило в министерство здравоохранения страны 28-ю партию импортных вакцин против COVID-19, содержащую 6 миллионов доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Глава Общества красного полумесяца Ирана (IRCS) Карим Хеммати заявил, что IRSC за последние десять дней импортировал пять партий, что составляет примерно 30 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Он также отметил, что на данный момент в страну было импортировано в общей сложности 82 390 000 доз вакцины против COVID-19.

Ранее министерство здравоохранения Ирана объявило, что 48 956 693 иранца к настоящему времени получили первую дозу, при этом 25 156 987 человек получили вторую дозу вакцины против смертельного вируса.