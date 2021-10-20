Тегусигальпа, 20 октября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Правительство Гондураса обратилось к своим коллегам из Гватемалы, Мексики и США с просьбой гарантировать депортируемым ими гондурасским иммигрантам «достойное и безопасное возвращение». Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление президентского дома в Тегусигальпе.

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Запрос был сделан через Целевую группу по оказанию помощи возвращающимся мигрантам после недавней поездки и наблюдения первой леди Гондураса Аны Гарсии де Эрнандес на пограничном пункте Коринто на общей границе между Гондурасом и Гватемалой.

В Латинской Америке наблюдается миграционный кризис, связанный с рядом причин, в числе которых — пандемия коронавируса.