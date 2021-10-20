Тегеран, 20 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. 19 октября министр культуры и информации Сербии заявил на встрече с послом Ирана в Белграде, что расширение всеобъемлющих отношений с Исламской Республикой Иран стоит на повестке дня сербского правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время ее встречи с послом Рашидом Хассанпуром сербский представитель Майя Гойкович подчеркнула, что правительство Сербии является настоящим другом Ирана, отметив, что при использовании культурных возможностей стороны могут значительно расширить взаимодействие в ряде областей.

Посол Ирана в Белграде, со своей стороны, подтвердил на встрече, что правительство Исламской Республики Иран преисполнено решимости развивать сотрудничество с Республикой Сербия, особенно в области культуры, искусства и средств массовой информации.

«В последние месяцы в отношениях двух стран произошли позитивные и конструктивные изменения, которые в конечном итоге могут привести к государственному визиту президента Сербии Александара Вучича в Иран», — отметил он.