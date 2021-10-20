Бразилиа, 20 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Обвинения в массовых убийствах намерена выдвинуть президенту Бразилии Жаиру Болсонару комиссия сената. Об этом 19 октября сообщает CNN со ссылкой на проект доклада о проведенном комиссией расследовании.

Janine Moraes / Câmara dos Deputados Жаир Болсонару

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В документе предлагается предъявить уголовные обвинения бразильскому лидеру и ещё нескольким правительственным чиновникам за то, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения страны, надеясь на скорейшую выработку иммунитета. Администрацию Болсонару предлагается обвинить в более чем половине смертей от последствий заболевания COVID-19, зарегистрированных в Бразилии.

Кроме того, предлагается возбудить уголовные дела в отношении 69 лиц, причастных к массовым убийствам. В их число попали три сына Болсонару и многие из правительственных чиновников, в том числе бывшие. Если документ будет одобрен сенатом, то далее он направится к генеральному прокурору страны Аугусто Арасу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Бразилии Болсонару выступил против обязательной вакцинации в стране.