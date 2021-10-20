Каракас, , 06:21 — REGNUM Страны-члены Боливарианского альянса для народов Америки выступили с заявлением по экстрадиции венесуэльца Алекса Сааба из Кабо-Верде в США, назвав этот шаг похищением. Об этом говорится в распространённом заявлении организации.

Венесуэла

«Страны — члены ALBA-TCP решительно осуждают осуществленное США похищение венесуэльского дипломата Алекса Сааба 16 октября. Эти действия противоречат международному праву», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что члены организации «выражают свою поддержку властям и народу Венесуэлы в их действиях <…> для защиты прав ее граждан».

В Боливарианский альянс для народов Америки входят десять стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.