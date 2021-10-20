Веллингтон, 20 октября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 60 носителей штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Tākuta, Edward Hyde Флаг Новой Зеландии

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Уточняется, что 56 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения COVID-19. Еще четверых зараженных выявили в близлежащем населенном пункте Ваикато. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 2158.

В настоящее время в медучреждениях страны проходят лечение 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них пятеро помещены в палаты интенсивной терапии.