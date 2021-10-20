Оттава, 20 октября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Только полностью вакцинированным гражданам Канады разрешат входить в здание парламента страны, сообщает пресс-служба канадского законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что парламент выпустил распоряжение, согласно которому не прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции будет запрещено заходить в здание. При этом уже 22 ноября начнется первая сессия законодательного органа после недавних выборов в Канаде. Вход в здание будет разрешен лишь гражданам старше 12 лет и имеющим прививку против COVID-19.

В документе указано только одно исключения — лица, которым противопоказана вакцинация против коронавирусной инфекции. Им для доступа в здание парламента будет необходимо предъявить отрицательных результат теста на выявление COVID-19.

Ранее канадские СМИ указывали, что большая часть членов Консервативной партии Канады не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или не стали раскрывать эти сведения. Тем не менее большинство в канадском парламенте представляет Либеральная партия — им по итогам досталось 159 мандатов из 338.