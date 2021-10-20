Буэнос-Айрес, 20 октября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. База данных правительства Аргентины (Registro Nacional de las Personas, RENAPER), в которой содержатся данные идентификационных карт всех граждан страны, была украдена хакерами и выложена в сеть. Об этом 19 октября сообщило издание The Record.

Acc.af.mil Кибербезопасность

Неизвестный киберпреступник взломал правительственные ресурсы Аргентины ещё в сентябре текущего года. В начале октября хакер сообщил о взломе базы данных, которая находится под контролем МВД. В качестве доказательства киберпреступник выложил в социальной сети Twitter фотографии паспортов 44 известных людей. В их число вошли страны Альберто Фернандес, журналисты, политические деятели и футболисты Лионель Месси и Серхио Агуэро.

Злоумышленник утверждал, что у него есть данные на каждого жителя страны, и предлагал заплатить ему за конфиденциальную информацию о любом гражданине Аргентины. Были отмечены попытки продать данные аргентинских граждан на чёрном рынке в интернете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай приступил к ужесточению борьбы с мошенничеством в интернете.