Чанша, Китай, 20 октября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Более 2600 правительственных чиновников, торговцев и ученых по всему миру приняли участие в форуме в городе Чанша, столице провинции Хунань в центральном Китае, на котором обсуждались вопросы экономического развития и безопасности, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Гости 1-го Форума Боао для Азии (BFA) по глобальному экономическому развитию и безопасности сосредоточили внимание на рисках и нетрадиционных вызовах безопасности в экономическом развитии и на том, как создать безопасную и стабильную среду для устойчивого развития в Азии и остальном мире.

Заместитель председателя BFA Чжоу Сяочуань сказал, что перед лицом нетрадиционных угроз безопасности, включая COVID-19, частые экстремальные погодные условия и потери биоразнообразия, все страны поняли, что никто не может быть застрахован от них, и международное сотрудничество — единственный выход.

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун отметил, что действия, солидарность и многосторонность громко и ясно отзываются в Азии. Он сказал, что китайские лидеры подтвердили необходимость укрепления международного сотрудничества, координации политики и глобального управления в целях обеспечения общего, безопасного и устойчивого будущего для человечества.

С 18 по 20 октября пройдет более 20 подфорумов по экономической безопасности, углеродной нейтральности, кибербезопасности и управлению и другим темам в рамках BFA.