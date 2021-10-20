Вашингтон, 20 октября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Министерство финансов США намерено «привлечь Газпром к ответственности» за действия, которые якобы нарушают действующие санкции. Об этом 19 октября заявил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо во время слушаний в Сенате.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

На слушаниях в банковском комитете сенатор Патрик Туми спросил, почему администрация США не вводит ограничительные меры в отношении оператора трубопровода Nord Stream AG 2 и признает ли минфин тот факт, что энергетический проект реализует, в частности, российская компания «Газпром».

»Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь Газпром к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — ответил Адейемо.

При этом он не уточнил, о каких «нарушениях» идет речь.

Ранее американский минфин попросил президента США Джо Байдена избирательнее подходить к вводу санкций.