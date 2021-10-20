Пекин, , 03:41 — REGNUM Жители, которые были выселены, чтобы освободить место для строительства нового района Сюнань в провинции Хэбэй на севере Китая, готовы переехать в свои новые дома, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Пекин

Первая группа жителей приняла участие 19 октября в розыгрыше новых квартир в районе Жундун площадью 13 квадратных километров, которые, вероятно, станут домом для 170 000 человек. Более 400 жилых зданий готовы к сдаче более чем 30 000 человек из 54 деревень в округах Жунчэн и Аньсин, сообщил административный комитет Нового района Сюнань. В зданиях есть супермаркеты, рестораны и места отдыха, а также будут построены школы, больницы и клиники, а также объекты социального обеспечения.

1 апреля 2017 года Китай объявил о планах создания нового района Сюнань, расположенного примерно в 100 км к юго-западу от Пекина, с целью превратить территорию площадью 1770 квадратных километров в зеленый город с инновациями и национальной моделью высококачественного развития.