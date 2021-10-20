Симферополь, 20 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Очередные финансовые претензии в крупном размере предъявлены к АО «Судостроительный завод «Море» из Феодосии, ведущему свою историю с 1938 года. Исковое заявление от камчатского кредитора арбитраж Крыма пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM

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Претензии ООО «Дизель центр» поданы 19 октября 2021 года. Сумма составляет 39 666 825 рублей. Детали не сообщались.

Помимо этого, крымский завод получил иск от ООО «Опытный завод «Авиаль» из Москвы. Он подан 15 октября, сумма — 17 736 637,54 рубля.

Напомним, в сентябре 2021 года завод «Море» выступил соответчиком по иску на сумму 422 млн рублей. Второй ответчик — судостроительный завод «Пелла» из Ленобласти. Заседание по делу назначено на 21 декабря 2021 года.