Пекин, 20 октября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Китай обнародовал 100 лучших археологических находок прошлого века, поскольку страна отмечает 100-летие современной археологии, сообщает 19 октября газета China Daily.

Tyg728 Маска Саньсиндуй

Результаты были обнародованы Национальным управлением культурного наследия (NCHA) на церемонии открытия третьего Китайского археологического конгресса в городе Саньмэнься в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает газета.

Раскопки на месте Яншао в городе начались в октябре 1921 года, положив начало современной археологии в Китае. Культура Яншао, широко известная своей передовой технологией изготовления керамики, возникла в среднем течении реки Хуанхэ и считается важным истоком китайской цивилизации.

В дополнение к месту Яншао, в список также были включены археологические находки, в том числе место Чжоукоудянь в пригороде Пекина, руины Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая и мавзолей императора Циньшихуана в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Выступая на конференции, заместитель директора NCHA Сун Синьчао, пообещал, что администрация улучшит условия работы археологов и будет сотрудничать с университетами, чтобы подготовить больше специалистов для должностей, где они срочно необходимы, сообщает газета.