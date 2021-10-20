Москва, 20 октября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. На федеральном уровне принято решение об изменении коэффициента ценовой дифференциации в сфере здравоохранения для нескольких регионов Дальнего Востока, в том числе для Камчатки. С такой инициативой на Восточном экономическом форуме выступал губернатор края Владимир Солодов. Как рассказал в ходе комитета по социальной политике, прошедшего в рамках дней Камчатки в Совете Федерации, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, она поддержана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Медицина

Читайте также: Путин поручил разобраться с медициной в малонаселённых пунктах ДФО

«Мы просчитали недостаток финансирования сверхнормативной сети. Действительно, Дальний Восток — это 40% площади территории России и буквально несколько процентов от численности населения. Мы видим определённые проблемы, и те мерки, с которыми мы подходим в среднем по России, например, при размещении ФАПа, не совсем могут подходить для Магадана или Камчатки. Поэтому есть решение о поднятии коэффициента, под действие попадают несколько дальневосточных регионов, в частности Камчатка», — сказал Фисенко.

Новый коэффициент будет установлен для каждого региона в зависимости от отдалённости и объективной стоимости здравоохранения.

«На Камчатке установлен один из самых дорогих коэффициентов по стране. Несмотря на то, что объективно он оценен в 7,5, в разы выше, чем в среднем по стране, финансирование осуществлялось по уровню 4,5. Это очевидная несправедливость, которая не позволяла нам должным образом обеспечивать медицинскую помощь. По итогам поручений Президента РФ, данных на Восточном экономическом форуме, сегодня первый заместитель министра здравоохранения РФ озвучил решение о том, что уже в следующем году индекс будет пересмотрен и составит 5,5%. Для системы здравоохранения Камчатки это даст дополнительно 1,2 миллиарда рублей и позволит существенно продвинуться по решению острых вопросов», — прокомментировал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы, связанные с финансированием медицинских учреждений в малонаселённых, труднодоступных населённых пунктах Дальнего Востока.