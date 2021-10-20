Москва, 20 октября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Специального обращения к согражданам пока нет в планах президента России Владимира Путина. Об этом 19 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Песков заявил, что обращения к согражданам в связи с ростом заболеваемости COVID-19 президент России пока не планирует.

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — уточнил Песков.

Напомним, в 2020 году, после начала пандемии коронавирусной инфекции, российский лидер неоднократно выступал с обращением к согражданам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России с инициативой ввести на всей территории страны нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.