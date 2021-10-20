Пекин, , 03:12 — REGNUM Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Соединенные Штаты с плохой репутацией в области прав человека не имеют права быть «защитником прав человека», сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

США и Китай Iecs

«Поднятие «вопроса о правах человека в Синьцзяне» является голым политическим заговором с намерением подорвать процветание и стабильность Синьцзяна, одновременно препятствуя развитию Китая», — заявил пресс-секретарь ведомства Чжао Лицзянь на пресс-брифинге, отвечая на вопрос, касающийся замечаний президента США Джо Байдена о Синьцзяне в Китае.

Отметив, что Синьцзян — это место с социальной стабильностью, экономическим развитием, этническим единством и религиозной гармонией, и жители Синьцзяна всех этнических групп наслаждаются счастливой жизнью с полностью гарантированными их законными правами, Чжао сказал, что так называемые проблемы «угнетения» и «принудительного труда» среди уйгурского народа в Синьцзяне являются полной ложью.

«Соединенные Штаты утверждают, что являются борцом за демократию и права человека, однако их собственный послужной список довольно плох», — сказал он.

По словам Чжао, более 700 000 американцев погибли во время пандемии COVID-19 из-за слабой реакции правительства, а Соединенные Штаты бессмысленно вели войны, убивали мирных жителей в других странах и создавали гуманитарные катастрофы, вводя односторонние санкции.

«Соединенные Штаты должны глубоко задуматься о своих плохих показателях в области прав человека, заниматься своими делами и прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран и подрывать их интересы под предлогом соблюдения прав человека», — добавил Чжао.

Факты снова и снова доказывают, что самозваный «маяк демократии» Соединенных Штатов рухнул, и страна не имеет права быть «защитником прав человека», а тем более «самонадеянным проповедником» прав человека.