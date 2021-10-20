Пекин, , 03:08 — REGNUM Премьер-министр Китая Ли Кэцян встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи 18 октября, отметив, что Китай готов сотрудничать с Германией для решения глобальных проблем, сообщает агентство Синьхуа.

Ли Кэцян и Ангела Меркель Russian.news.cn

Ли высоко оценил энергичные усилия Меркель по продвижению практического сотрудничества Германии и Европы и дружественных отношений с Китаем и сказал, что и Китай, и Германия привержены расширению своих общих интересов на основе равенства и взаимной выгоды.

Отметив, что сотрудничество между Китаем и Германией стало ведущим в сотрудничестве между Китаем и ЕС, Ли сказал, что стабильность и рост двусторонних отношений в основном обусловлены тем фактом, что обе стороны придерживаются равного отношения и сосредоточены на практическом сотрудничестве, придерживаются взаимного уважения и должным образом справляются с различиями, придерживаются многосторонности и работают вместе для решения проблем.

Здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений приносит пользу не только двум странам, но и всему миру, добавил он. Ли сказал, что Китай, как всегда, будет придавать большое значение развитию отношений с Германией и надеется, что новое правительство Германии унаследует позитивную и практическую политику Китая, укрепит основные принципы сотрудничества в китайско-германских отношениях, в полной мере задействует межправительственные консультации и укрепит существующее сотрудничество.

Ли сказал, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, включая Германию, для совместного решения проблемы изменения климата и укрепления сотрудничества в борьбе с пандемией. Подчеркнув, что двери Китая будут открываться только шире, Ли выразил надежду, что обе стороны сохранят двустороннюю открытость, совместно защитят основанную на правилах многостороннюю торговую систему и поддержат стабильность глобальных промышленных и снабженческих цепочек.

Ли пригласил Меркель посетить Китай после ее отставки и выразил надежду, что она продолжит поддерживать развитие отношений Китая с Германией и ЕС. Меркель сказала, что в течение последнего десятилетия или около того Германия и Китай поддерживали тесные обмены, углубляли взаимопонимание и расширяли сотрудничество в различных областях.

Высоко оценив энергичное развитие Китая, она сказала, что Германия готова сотрудничать с Китаем в целях дальнейшего расширения практического сотрудничества и расширения межличностных обменов, и выразила надежду, что немецкие предприятия получат равный доступ к рынку Китая.

Меркель заявила, что, по ее мнению, новое правительство Германии будет и впредь придавать большое значение отношениям с Китаем, и выразила надежду, что обе стороны воспользуются возможностью отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами в 2022 году, чтобы способствовать дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства между двумя сторонами.